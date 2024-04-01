В ГД сообщили об изменениях в организации мероприятий после теракта в «Крокусе»

В Государственной думе РФ совместно с Министерством культуры и силовыми ведомствами обсуждают усиление мер безопасности на массовых мероприятиях после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Об этом в интервью НСН сообщил первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов. В частности, по его словам, речь идет о наделении охранников новыми полномочиями и обязанностями.

«Это очень серьезный урок. Нужно оценивать, каких мер предосторожности не хватило. Расслабляться нельзя, мы живем в особое время. Семена ненависти, русофобии хорошо посеяны на Украине, они просто так не исчезнут. Расслабляться будет рано даже после завершения СВО», — подчеркнул Шолохов.

Он добавил, что важно определить параметры массовых мероприятий — что ими является, а что нет. По его словам, такие критерии уже существуют, но они будут дополнены.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что в московских храмах усилят меры безопасности после теракта в «Крокусе».