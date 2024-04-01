Бывшего вице-премьера Чувашии заключили под стражу

Следственный комитет России избрал в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

30 марта возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент действующего заместителя председателя кабмина Чувашии Данилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, он получил от представителя коммерческих организаций взятку в размере 32 млн рублей за заключение подведомственными Минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями. 30 марта Данилов задержан сотрудниками УФСБ по Чувашии в Москве.

До этого СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова по подозрению во взяточничестве. Данилов получил взятку от директора компании «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова, которого задержали вместе с ним.

Ранее в Москве задержали директора «Росатома» Сахарова по делу о крупной взятке.