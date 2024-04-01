Владелец застройщика из топ-15 в России стал фигурантом дела о взятке

Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации четырех источников издания, в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. «Это «облегченная версия» домашнего ареста. Фактически днем он может перемещаться по городу, посещать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства», — рассказал собеседник, знакомый с ходом расследования.

Представитель самого застройщика не стал отрицать, что Нигматуллин является фигурантом уголовного дела. Он сообщил, что в компании ознакомлены с этой информацией, но, пока идут следственные мероприятия, комментариев не будет.

Бывший сотрудник «Гранели» рассказал, что владелец и отдельные топ-менеджеры компании «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы (ФНС)», после чего и появилось уголовное дело. Это подтвердил знакомый с ходом расследования источник газеты, отмечая, что к «Гранели» возникали вопросы по части уплаты налогов.

По информации Единого ресурса ГК «Гранель» — 14-й крупнейший застройщик России. Среди проектов — жилые комплексы «Инновация» в Одинцово, «Тринити» на Дмитровском шоссе, «Императорские Мытищи» и другие. В 2024 году получил право на реорганизацию территории московской промзоны «Грайвороново».

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