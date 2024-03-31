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Чувашского вице-премьера задержали по подозрению в получении взятки

Вице-премьер Чувашии Данилов задержан по подозрению в получении взятки в Москве

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Global Look Press

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации ресурса, чиновника уже отстранили от службы, сейчас с ним работают полицейские.

Журналисты утверждают, что Данилов получил взятку от директора компании «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова, которого задержали вместе с ним.

Дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого главу муниципалитета «Звездное» в Санкт-Петербурге Максима Разинкова задержали по подозрению в получении взятки.

А 29 марта бывшего вице-губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ Константина Полежаева обвинили в получении взяток дорогими машинами общей стоимостью свыше 18 млн руб.

Ранее в Москве задержали директора «Росатома» Сахарова по делу о крупной взятке.

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