Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли подробности ликвидации российского летчика-перебежчика

NYT: причастные к смерти перебежчика из РФ Кузьминова стреляли в него 6 раз

close
100%
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Киллеры, ликвидировавшие в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, выстрелили в него шесть раз. Об этом сообщает The New York Times.

Издание утверждает, что мужчину окликнули двое неизвестных в капюшонах, которые выстрелили в него шесть раз. После полученных ранений Кузьминов смог пробежать некоторое расстояние и упал на пандус. Киллеры сели в автомобиль и переехали летчика.

По данным NYT, следователи утверждают, что стрелявшие использовали пистолет Макарова, а на месте нападения было найдено шесть гильз от патронов калибром 9 миллиметров.

До этого стало известно, что власти Испании изначально знали, что в их страну прибыл перебежчик из России Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

19 февраля 2024 года Кузьминова нашли в Испании.

Ранее Медведев прокомментировал судьбу перебежчика Кузьминова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами