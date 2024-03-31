В США раскрыли подробности ликвидации российского летчика-перебежчика

Киллеры, ликвидировавшие в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, выстрелили в него шесть раз. Об этом сообщает The New York Times.

Издание утверждает, что мужчину окликнули двое неизвестных в капюшонах, которые выстрелили в него шесть раз. После полученных ранений Кузьминов смог пробежать некоторое расстояние и упал на пандус. Киллеры сели в автомобиль и переехали летчика.

По данным NYT, следователи утверждают, что стрелявшие использовали пистолет Макарова, а на месте нападения было найдено шесть гильз от патронов калибром 9 миллиметров.

До этого стало известно, что власти Испании изначально знали, что в их страну прибыл перебежчик из России Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

19 февраля 2024 года Кузьминова нашли в Испании.

Ранее Медведев прокомментировал судьбу перебежчика Кузьминова.