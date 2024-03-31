В Челябинске прохожий приставал к пятилетнему ребенку и делал ему комплименты

Неизвестный приставал к детям в челябинском микрорайоне АМЗ. Об этом сообщает aif.ru.

В локальных чатах Челябинска распространяется информация о мужчине, который пристает к маленьким детям в людных местах. Очевидцы рассказывают, что злоумышленник хватал несовершеннолетних за руки и делал им комплименты.

Так, по словам местной жительницы, он подошел к ее пятилетнему сыну, когда тот был в супермаркете вместе с бабушкой. Не обращая на нее внимания, мужчина предложил ребенку что-нибудь для него купить, а затем схватил его и попытался утащить с собой. Женщина закричала и спугнула незнакомца, тот скрылся, но впоследствии вновь был замечен на территории поселка.

Внимание на неизвестного обратила женщина, которая гуляла с ребенком, а спустя две недели его увидела местная жительница у школы №105.

«Если это один и тот же человек, нужно обратиться с заявлением», — уверена россиянка.

В пресс-службе городского УМВД отметили, что обращений по этому поводу пока не получали.

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