В Новосибирске мужчина напал на молодого учителя, внешний вид которого ему не понравился

В Новосибирске неизвестный избил учителя из-за его внешнего вида, полицейские встали на сторону нападавшего. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пострадавшего педагога.

Мужчина пристал к компании молодых людей на Красном проспекте. Прохожему не понравился неформальный вид 22-летнего Добрыни Галкина, который работает учителем информатики. Он шел из кафе вместе с братом и тремя девушками, их присутствие не помешало неизвестному напасть на педагога из-за его необычной одежды.

«У нас с братом есть хобби — своя музыкальная группа, мы одеваемся в своем стиле, который основан на элементах одежды полицейских. В тот вечер на брате была полицейская куртка, на ней надписи нашей группы и значки. Я был в стилизованном под полицию плаще. Эта одежда интересно выглядит, очень удобная и недорогая. Форму мы носим из-за симпатии к полицейским и даже легкого фанатизма», — заявил Галкин.

Он отметил, что обычно окружающие «реагируют хорошо», и никаких проблем у него из-за специфического стиля не возникает. Однако в этот раз злоумышленник был агрессивно настроен с самого начала. В итоге он ударил пострадавшего в лицо, от удара у него сломалась сережка и оказалось разбита губа. Нападавшего обезвредил брат жертвы, вместе они вызвали и дождались наряда полиции, однако правоохранители встали на сторону прохожего, поднявшего руку на молодого педагога.

«Сотрудник, который постарше, начал грубо разговаривать. Он говорил, что мы сами нарвались, назвали меня клоуном из-за одежды. Я попросил вызвать скорую, на что они ответили «телефон есть - сам позвони». Я написал два заявления - на мужчину и на полицейского, считаю, что тот тоже был не прав. В больнице зафиксировал все травмы», — отметил учитель.

Его обидчик пояснил в разговоре с полицейскими, что защищался от молодых людей. Но мы не нападали, утверждает пострадавший. В ГУ МВД по Новосибирской области инцидент пока не комментировали.

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