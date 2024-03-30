В части регионах России зафиксировали подтопления вешними водами

Подтопления произошли в 18 регионах РФ. Больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В ЛНР подтоплены 790 дачных участков, подчеркивается в публикации.

Также подтопления наблюдаются в Башкирии, Брянской, Оренбургской, Кемеровской, Воронежской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Орловской, Ярославской и Московской областях и на Алтае.

По данным оперативных служб, в общей сложности подтоплены 876 приусадебных участков, восемь жилых домов, 57 мостов и 37 участков дорог.

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