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На Камчатке мужчину спасли из-под завала на руднике

«Камчатка-Информ»: шахтера спасли из-под завала на руднике Бараньевский

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Helena L Filipsson

Шахтер оказался под завалом на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки. Об этом пишет «Камчатка-Информ».

«Произошло отслоение горной массы вдоль закрепленного борта выработки. Проходчики самостоятельного покинули место, кроме одного, которому помогли выбраться из-под креплений», — сообщает издание.

Сообщается, что в момент ЧП на руднике работали 10 человек. Спасательные работы помогали производить еще шесть работников соседнего Агинского рудника.

Спасенный шахтер был доставлен в Мильковскую районную больницу с ушибами.

До этого на руднике «Пионер» вода затопила шахту, где находились под завалами 13 человек. По версии следствия, директор предприятия Алексей Бирюков знал, что подземные работы в этом месте небезопасны, но продолжал их.

Директора задержали 25 марта, он арестован до 19 мая. Защита просила о более мягкой мере, домашнем аресте или залоге, но судья не согласился.

Бирюкова обвиняют по ст. 216 УК (нарушение требований безопасности при ведении работ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее вода почти полностью затопила рудник «Пионер», где остались 13 горняков.

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