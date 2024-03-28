Вода почти полностью затопила рудник «Пионер»

Грунтовые воды практически доверху затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области, где из-за обрушения породы остаются в ловушке 13 горняков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, вода продолжает прибывать.

18 марта в Амурской области на руднике «Пионер» произошел обвал. Туда направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон. Внутри рудника на глубине около 147 метров могут находиться 13 человек.

27 марта ТАСС сообщил об обнаружении воды в третьей из пробуренных скважин. МЧС России подтвердило эту информацию, по данным ведомства, вода найдена во всех трех скважинах: первая пробурена на глубину 170 м от поверхности, вторая — на 175 м, третья — на 150 м. На данный момент не закончено бурение четвертой скважины — ее глубина должна составить 295 м, пройти осталось 80 м.

Ранее была названа вероятная причина обвала на руднике «Пионер».