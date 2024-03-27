В скважинах вода, директор арестован. Что происходит на руднике «Пионер» МЧС: вода обнаружена в трех скважинах, пробуренных на руднике «Пионер»

В Амурской области арестовали директора рудника «Пионер», где произошел обвал, заперший под землей 13 горняков. Больше недели с ними нет связи, спасатели пытаются добраться до людей: к предполагаемому месту их нахождения пробурены три скважины, однако во всех обнаружена вода. По версии следствия, директор знал, что подземные работы в этом месте не безопасны, но продолжал их.

Благовещенский городской суд арестовал управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова после обвала на шахте и пропажи 13 горняков. Об этом сообщила пресс-служба суда в Telegram.

Директора задержали 25 марта, он арестован до 19 мая. Защита просила о более мягкой мере, домашнем аресте или залоге, но судья не согласился.

«Суд пришел к выводу, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить доказательства, воздействовать на свидетелей», — пояснила пресс-служба.

Бирюкова обвиняют по ст. 216 УК (нарушение требований безопасности при ведении работ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как указало региональное следствие, шахта «Пионера» обвалилась из-за прорыва воды. Директор знал об опасности, но ничего не сделал.

«Обвиняемый <...> знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера) <...> Подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды <...> и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте», — передал СК.

О ходе расследования дела директора доложили главе СК Александру Бастрыкину. Расследование также на личном контроле прокурора Амурской области.

Кроме того, заведено отдельное дело о халатности (ст. 293 УК). Следствие выяснило, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах планово проверяли «Пионер». Они должны были сообщить о грубых нарушениях техники безопасности и приостановить работу рудника.

«С высокой вероятностью затоплен»

Обвал в шахте «Пионера» произошел 18 марта в 20:40. Под завалами на глубине около 147 метров оказались 13 рабочих. С тех пор, то есть больше недели, об их судьбе ничего не известно.

Первым из руководства рудника (группа компаний Petropavlovsk) ситуацию прокомментировал арестованный директор.

«Предприятие находится на связи с родственниками. Есть уже родственники, которые собираются приехать в ближайшие дни. Обеспечиваем встречу, размещение здесь и любую помощь, в том числе психологическую», — рассказал Бирюков 20 марта, спустя два дня после обвала.

Тогда же он сообщил, что в шахте обеспечили естественную вентиляцию — очистили выработки, «по которым воздух должен подаваться за счет депрессивной воронки». Однако вскоре выяснилось, что обвал оказался почти в 22 раза больше первоначальных оценок .

Изначально говорилось, что произошло обрушение породы объемом 9 тыс. куб. м. В итоге объем прорыва превысил 194 тыс. куб. м.

В Амурской области из-за происшествия введен режим ЧС. Власти продолжают спасательную операцию. К предполагаемому месту нахождения людей бурят скважины. При этом в оперативных службах заявляли, что рудник «с высокой вероятностью затоплен».

27 марта ТАСС сообщил об обнаружении воды в третьей из пробуренных скважин. МЧС России подтвердило это информацию, по данным ведомства, вода найдена во всех трех скважинах: первая пробурена на глубину 170 м от поверхности, вторая — на 175 м, третья — на 150 м. На данный момент не закончено бурение четвертой скважины — ее глубина должна составить 295 м, пройти осталось 80 м. При этом источник ТАСС в оперативных службах заявил о приостановке спасательных работ:

«Приостановлены все работы, включая бурение четвертой скважины, из-за подвижности грунта. Сохраняется риск повторного прорыва породы».

В МЧС подчеркнули, что специалисты планируют использовать две установки для исследования нижележащих горизонтов, это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе.

Спасателей, работавших под землей, вывели на поверхность еще 25 марта. До этого они пытались сделать под землей водоупорные перемычки.

«Они нужны для безопасности спасателей. Бетон руками таскаем: ведра набираем и таскаем тяжелые ведра. Но мы понимаем, что нужно. Мы верим. Шансы на спасение есть всегда», — делился горноспасатель из Новокузнецка Иван Блотов.