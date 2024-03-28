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Путин предрек, во сколько раз вырастет вклад туризма в ВВП страны к 2030 году

Путин заявил, что вклад туризма в ВВП России должен вырасти вдвое к 2030 году

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти России ожидают, что уже к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП страны увеличится вдвое. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов, передает ТАСС.

«Уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5%», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул важность, что это будут работать практически все российские национальные проекты.

По словам Путина, индустрия гостеприимства открывает для всех регионов РФ перспективы развития, в том числе связанные с созданием новых рабочих мест. Также, по его словам, развитие туризма важно для расширения предпринимательской, творческой инициативы.

Накануне российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками. По данным экспертов, чаще всего для запуска DDoS-атак хакеры использовали ботнеты, самый большой из которых состоял из 47 тыс. устройств.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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