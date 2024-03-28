На Урале задержали серийного грабителя банков

В Екатеринбурге правоохранители задержали подозреваемого в ограблении «Россельхозбанка» в мае 2023 года. Об этом сообщает издание E1.ru.

Налетчик пришел к открытию отделения банка, приставил пистолет к голове сотрудницы и заставил ее открыть сейф, из которого преступник забрал 2,5 млн рублей, 30 тыс. долларов, 1 тыс. евро, 17 монет из драгоценных металлов. Общий ущерб, нанесенный финансовой организации, составил около 5 млн рублей. С места преступления вор скрылся.

По данным СМИ, грабителя задержали 26 марта. Им оказался 44-летний безработный житель города Кушва Свердловской области. У него изъяли страйкбольный пистолет.

«Дал признательные показания, но заявил, что все деньги уже потратил. Пытался инвестировать, заниматься предпринимательской деятельностью, но прогорел», — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией.

Также, по словам источника, мужчина рассказал, что в 2015 году ограбил по похожей схеме «Росгосстрах Банк» — тогда он вынес более 1,5 млн рублей.

Ранее россиянин ограбил АЗС в Подмосковье, чтобы избавиться от кредита.