Эксперт: после теракта в «Крокусе» россияне показали особую силу духа

То, как граждане проявили себя после теракта в «Крокус Сити Холле», говорит об особой силе духа россиян. Об этом заявил журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Александр Малькевич. Его слова приводит Tsargrad.tv.

«При эвакуации была масса примеров, когда люди помогали друг другу, в том числе не впадать в панику. Что очень важно. Мы знаем, что и такси работали бесплатно, и людей вывозили. И очереди стояли сдавать кровь. Наверняка еще себя социально ориентированный бизнес проявит. И это про тот героизм, про силу духа русских людей, которые не ломаются в самых сложных ситуациях», — подчеркнул Малькевич.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанному с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

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