Россиянам рассказали, когда лучше покупать железнодорожные билеты на юг РФ

Билеты на поезда до юга России рекомендуется покупать в момент старта продаж, то есть за 90 суток до даты отбытия. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он уточнил, что продажи для составов, которые отходят с платформ московского часового пояса, стартуют в 08:00. Это Москва, Анапа, Сочи, Краснодар и другие города.

«Рассмотрим на примере поезда Москва — Анапа. Допустим, 10 мая в 08:00 открывается продажа билетов на 7 августа. Весь поезд обычно продается за 7 минут. То есть люди, которые проснулись раньше вас, в 08:00, купили билеты, а вы встали в 09:00, и мест уже нет», — отметил Мкртчян.

Тем, кто хочет сэкономить и уверен, что поездка не сорвется, можно купить невозвратные билеты, добавил эксперт.

«Если вы гарантированно поедете, советую покупать невозвратный тариф, он всегда дешевле возвратного», — заключил он.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов до этого говорил, что весной для внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают поездки в Сочи, Москву и Казань. Из зарубежных направлений жители страны выбрали отдых в ОАЭ, Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке, отметил он.

Ранее сообщалось, что в поездах ввели усиленные меры безопасности.