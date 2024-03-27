В Сургуте в центре соцобслуживания нашли похожий на гранату предмет

В Сургуте мужчина оставил похожий на гранату предмет в Центре социального обслуживания населения, помещение оцеплено. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис Югра».

По данным источника в силовых структурах, в этом здании в среду, 27 марта, прокурор проводил прием населения. Предполагается, что один из посетителей ушел неудовлетворенный консультацией и оставил там похожий на гранату предмет.

25 марта сообщалось, что в Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату, здание оцепили из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Набережной. Предварительно, ремонтная бригада нашла на крыше здания гранату и патроны. На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Гражданских лиц увели, а само здание оцепили.

До этого стало известно, что в Улан-Удэ на крыше пятиэтажного дома проводившие капремонт кровли рабочие также нашли гранату. Всех жителей эвакуировали.

Ранее во Владивостоке школьник взорвал гранату своего дяди и получил травмы.