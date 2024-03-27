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Россия передала Красному Полумесяцу 20-ю партию гумпомощи для Газы

МЧС доставило в Египет 29 тонн гумпомощи для Газы

Сотрудники МЧС доставили в египетский город Эль-Ариш 20-ю партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что груз весом 29 тонн передали местному Красному Полумесяцу. Основную часть гумпомощи собрали при активном участии властей Карачаево-Черкессии.

Всего с начала гуманитарной миссии МЧС доставило более 480 тонн груза для Газы.

До этого министерство иностранных дел Палестины заявило, что Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа. В МИД добавили, что еврейское государство игнорирует либо противодействует любым международным попыткам мирного урегулирования, а также попыткам обеспечить гуманитарную помощь мирному населению.

25 марта Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что израильские военные обстреляли ожидавших продовольствие палестинцев.

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