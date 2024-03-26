Более 300 детей из Белгородской области отправят на Ямал

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что регион примет более 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».

По словам Артюхова, регион примет 330 ребят из российской приграничной области. Детей разместят на площадках Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) и санаторно-лесной школы в Салехарде, а также в филиале ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Для них будет организован досуг, оказана в случае необходимости медицинская помощь.

«Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить тёплой одеждой. Важно окружить детей заботой», — поделился Артюхов.

До этого в РЖД заявили о повышенном спросе на билеты из Белгородской области. Компания контролирует ситуацию со спросом на железнодорожные билеты из Белгородской области и при необходимости увеличивает в составах количество вагонов.

Ранее в Белгородской области был задержан журналист Соловьев Live.

