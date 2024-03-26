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В больницах остаются 92 пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

Мушарко: 8 взрослых и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии посла теракта

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Shutterstock

В больницах остаются 92 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковном Красногорске. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко журналистам, передает РИА Новости.

«На стационарном лечении в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остаются 92 человека, в том числе шесть детей», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что девять пациентов, в том числе один ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за их жизни.

Глава Минздрава добавил, что 63 пострадавших выписаны из больниц.

26 марта Минздрав опубликовал актуальный список пострадавших при теракте. В списке ведомства 121 фамилия. По его данным, 91 человек госпитализирован, еще 30 человек выписаны из медицинских учреждений.

По данным Baza, под завалами «Крокуса» могут находиться останки нескольких десятков человек.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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