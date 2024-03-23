Мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса»

Мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего концертного комплекса «Крокус Сити Холл», таким образом сумев спасти их от пожара и террористов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что мужчина с ребенком — подписчик канала по имени Олег. Он рассказал, что когда в концертном комплексе начался теракт, он вместе с семьей находился на 15 этаже здания, где проходил конкурс бальных танцев.

Когда началась стрельба и появился дым, в бальном зале возникла паника. Олег сумел прекратить волнения среди участников и зрителей, после чего возглавил группу из 50 детей и собственной семьи, — группа смогла добраться к выходу, минуя возгорания и террористов.

На какой-то момент Олегу пришлось даже отдать своего грудного ребенка в руки незнакомым людям, так как мужчина был вынужден собственноручно разломать металлическое заграждение, которое мешало выбраться.

Олег и его семья были одними из последних посетителей «Крокуса», которые смогли покинуть комплекс через станцию метро.

До этого случайный прохожий, оказавшийся во время трагедии у «Крокус Сити Холла», помог множеству пострадавших выбраться из горящего здания.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».