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Здание Финансового университета в Москве эвакуировали

Финансовый университет в Москве эвакуировали из-за неопознанного предмета

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Кирилл Гужвинский

Здание Финансового университета в Москве эвакуировали из-за обнаружения неопознанного предмета возле корпуса вуза, периметр оцепили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Объект обнаружили за пределами территории вуза, «но в непосредственной близости от здания университета», отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время главный вход в университет по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2 закрыт.

После теракта в «Крокусе» в России участились случаи ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей: торговых центров, учебных заведений и больницы, где лежат пострадавшие.

25 марта сообщалось минировании десяти столичных торговых центров. Кроме того, неизвестный отправил письмо на почту Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, где в том числе наблюдаются пострадавшие после теракта. После чего людей из здания эвакуировали.

Ранее в Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату.

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