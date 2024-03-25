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Россиянам напомнили о приближении сезона клещей

Врач Артеменко: сезон клещей начинается в апреле

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Global Look Press

Сезон клещей в России длится приблизительно с апреля по сентябрь. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнил главный эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко. По его словам, насекомые начинают просыпаться, когда на земле появляются первые проталины.

Чтобы защититься от укусов клещей, выезжая на природу, специалист посоветовал надевать высокую обувь, свитер с высоким горлом и головной убор. Одежду, по его словам, следует выбирать светлых тонов, чтобы на ней было легко обнаружить насекомое. Также он порекомендовал обработать вещи специальными репеллентами.

Если клещ все-таки присосался, важно в кратчайшие сроки его удалить, продолжил Артеменко. Лучше всего, если это сделает медицинский работник. Извлеченное насекомое, по словам эксперта, важно сохранить, поместив в герметичную банку или полиэтиленовый пакет, чтобы врачи могли его исследовать на наличие заболеваний.

Ветеринарный врач Алексей Полевой до этого объяснил, как защитить домашних животных от клещей. По его словам, важно проводить регулярную профилактическую обработку питомцев. В качестве дополнительной защиты он посоветовал применять спреи и ошейники.

Ранее врач рассказал, какие дополнительные прививки стоит сделать ребенку.

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