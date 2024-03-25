В Москве грузовик столкнулся с автобусом и загорелся на МКАД

В Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщает Дептранс.

Инцидент произошел на 45-м километре МКАД, в районе развязки с Киевским шоссе. Грузовик столкнулся с другим средством передвижения, после чего его охватил огонь.

На момент аварии движение по внешней стороне МКАД было перекрыто, сейчас движение открыто по двум полосам, на месте находятся оперативные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «112», на месте работают медики. Одному человеку помощь оказать не смогли. По данным источника, грузовой автомобиль влетел в автобус, из-за этого средство передвижения вспыхнуло.

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