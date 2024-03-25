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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Барнауле

ФСБ предотвратила теракт в Барнауле перед выборами президента России

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Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Барнауле, задержав трех человек, пришедших с коктейлями Молотова к избирательному штабу за день до начала выборов президента России. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю, передает РИА Новости.

Злоумышленники оказались жителями Новосибирской области. При помощи пяти самодельных коктейлей Молотова они намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов.

Молодые люди не осуществили задуманного, силовики задержали их возле здания штаба при попытке совершения теракта.

По данным ФСБ, лидером группы был мужчина 2001 года рождения. Он прибыл в Алтайский край в конце 2023 года на заработки. Ведомство утверждает, что подозреваемый получил задание от представителя запрещенной в РФ террористической организации, после чего разработал схему по совершению преступления в Барнауле. Для этого он привлек двоих знакомых, 1998 и 2006 годов рождения.

В отношении всех троих задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Они заключены под стражу.

Ранее жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка.

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