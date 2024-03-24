В Челябинске подросток открыл стрельбу по входной двери трамвая

В Челябинске мальчика подозревают в стрельбе по трамваю. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 13-летний ребенок выстрелил в дверь средства передвижения из пневматического пистолета. Во время инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МВД оперативно разыскали школьника и пригласили в отдел полиции для дачи пояснений. Туда также прибыл его законный представитель.

На данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности родителей мальчика. Полицейские усмотрели в их действиях признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее во Владивостоке девушка открыла стрельбу из окна жилого дома.