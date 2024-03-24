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Здание «Крокус Сити Холла» после пожара сняли на видео с дрона

«112» опубликовал видео воронки на месте сцены «Крокуса» после теракта

Telegram-канал «112» опубликовал снятые с высоты кадры со зданием «Крокус Сити Холла» после пожара. На видео показана воронка, образовавшаяся над сценой после обвала кровли.

МЧС сообщало, что для разбора кровли «Крокус Сити Холла» используют 100-тонный кран.

С помощью этого инструмента спасатели намерены убрать крупные фрагменты упавшей кровли здания.

Уже разобрано более 250 кубометров конструкций на месте теракта. К работе привлечены специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

До этого в сети появилось видео с первых минут теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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