К разбору завалов в «Крокусе» привлекут 100-тонный кран

Для разбора завалов в «Крокус Сити Холле» используют 100-тонный кран. Об этом сообщает МЧС.

«Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое планируется доставить 100-тонный кран», — сообщили в ведомстве.

С помощью этого инструмента спасатели намерены убрать крупные фрагменты упавшей кровли здания.

Уже разобрано более 250 кубометров конструкций на месте теракта. К работе привлечены специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

До этого компания «Крокус интернешнл» сообщила, что концертный зал восстановят.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее губернатор Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».