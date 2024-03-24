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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в море Саву у берегов Индонезии

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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в море Саву у побережья Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Энде, население которого составляет около 77,2 тысячи человек. Очаг стихии находился на глубине 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

22 марта в районе Яванского моря у побережья Индонезии произошло еще более мощное землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 116 километрах к северу от города Тубан.

21 марта в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3. Толчки ощущались в префектурах Тотиги, Сайтама, Ибараки и Токио.

До этого в западной части Пакистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

Ранее в Черногории произошло землетрясение неподалеку от столицы страны Подгорицы.

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