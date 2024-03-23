Школьник вывел из «Крокуса» больше 100 человек во время теракта

Школьник, который подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», смог помочь более чем 100 людям покинуть здание горящего концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве. О его подвиге сообщает Telegram-канал Mash.

Юношу зовут Ислам, ему 15 лет.

По его словам, перед началом работы проводился инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций, и он четко следовал инструкции, когда начался инцидент. Во время стрельбы и последующего возгорания Ислам смог провести шокированную толпу из узкого прохода на территорию павильона «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.

«В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака», — заключается в публикации.

Накануне в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».