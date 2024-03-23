В МВД опровергли наличие гражданства России у подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Никто из четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области, не является гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России в официальном Telegram-канале.

«Все они являются иностранными гражданами», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На данный момент сотрудники ведомства в кооперации и Федеральной службой безопасности устанавливают, как долго и на каких основаниях задержанные находились в России, а также выясняют адреса их проживания.

До этого силовики задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Telegram-канал «112» утверждал, что все четверо — граждане России.

Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити».