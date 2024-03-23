Посетитель «Крокуса» рассказал, как сумел отобрать автомат у террориста

Один из посетителей концерта в «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, который смог обезвредить одного из террористов, рассказал, как ему это удалось. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, террорист вышел из-за перегородки, после чего он увидел «дикий ужас» в глазах своей жены и понял, что ему необходимо что-то делать.

Отобрать автомат у мужчины удалось в момент того, как нападавший начал перезаряжать оружие.

До этого президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о задержании исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и ходе расследования преступления.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».