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Путин рассказал об «украинском следе» в теракте в «Крокус Сити»

Путин: участникам теракта в «Крокусе» подготовили «окно» с украинской стороны

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Администрация Президента России

Участникам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» подготовили «окно» с украинской стороны для перехода границы, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Глава государства рассказал, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе».

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — добавил Путин.

До этого об «украинском следе» в этом теракте сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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