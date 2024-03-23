В МЧС России назвали число привлеченных к работе в «Крокусе» пожарных

К реагированию на работах по ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» привлечены 719 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России приступили к разбору завалов. Спасатели оснащены аварийно-спасательными машинами тяжелого и среднего класса, робототехническими комплексами и беспилотными авиационными системами.

Всего к реагированию привлечены 213 единиц техники.

До этого в МЧС сообщили, что зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем, а его кровля обрушилась.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что вместе с разбором завалов на месте происшествия начнет работу Следственный комитет России.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».