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В МЧС России назвали число привлеченных к работе в «Крокусе» пожарных

МЧС РФ: к реагированию ликвидации пожара в «Крокусе» привлечены 719 человек

К реагированию на работах по ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» привлечены 719 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России приступили к разбору завалов. Спасатели оснащены аварийно-спасательными машинами тяжелого и среднего класса, робототехническими комплексами и беспилотными авиационными системами.

Всего к реагированию привлечены 213 единиц техники.

До этого в МЧС сообщили, что зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем, а его кровля обрушилась.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что вместе с разбором завалов на месте происшествия начнет работу Следственный комитет России.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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