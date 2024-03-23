Террористы в «Крокусе» применяли зажигательную смесь

Террористы в подмосковном «Крокус Сити Холле» использовали автоматическое оружие и применяли легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом сообщает Следственный комитет России, передает ТАСС.

Автоматическое оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты у террористов следователями СК на месте преступления.

«Террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители», — отметили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что одного из террористов, пытавшегося бежать, обнаружили с беспилотника.

В сеть попала фотография с задержания подозреваемого в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Снимок приводит Telegram-канал 112.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».