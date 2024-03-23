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Ядовитая змея напала на отца троих детей в детском саду

Daily Mail: в Австралии ядовитая змея укусила мужчину в детском саду

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Pixabay

В Австралии отец троих детей обнаружил ядовитую змею на территории детского сада, он пытался прогнать животное и получил несколько укусов. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд, отец троих детей 47-летнего Джереми Брукс заметил змею на территории детского сада. Мужчина пытался вынести животное, чтобы обезопасить воспитанников, но получил несколько укусов.

Австралиец сумел добраться до дома, где ему стало плохо. Супруга пострадавшего вывала скорую помощь, по дороге в больницу у мужчины остановилось сердце, парамедики проводили реанимационные мероприятия, но не смогли его спасти.

Специалисты предполагают, что многодетный отец мог пострадать от укуса сетчатой коричневой змеи — этот вид ядовитых змей семейства аспидов часто встречается в Австралии, по токсичности яда сетчатая коричневая змея занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире.

Ранее британка высосала яд из пальца после того, как ее укусила змея.

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