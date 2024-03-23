В Белгороде отменена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Примерно в 7:00 (мск) Гладков объявлял о запуске сирены ракетной опасности.

В ночь на 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Позднее глава региона заявлял, что одно из предприятий региона — в Старооскольском городском округе — подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью беспилотника самолетного типа.

Утром 22 марта Гладков заявлял об обстреле Белгорода. По его словам, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.