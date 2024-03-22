В районе Яванского моря у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства, эпицентр подземных толчков залегал на 116 километров севернее города Тубан. В населенном пункте проживает более 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Объявления об угрозе цунами не было, отмечает агентство. Информации о пострадавших в результате произошедшего или разрушениях не поступало.

До этого в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3. Колебания были ощутимы в префектурах Тотиги, Сайтама, Ибараки и Токио.

Ранее в Черногории произошло землетрясение неподалеку от столицы.