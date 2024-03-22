Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

close
100%
Uwe Anspach/Global Look Press

В районе Яванского моря у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства, эпицентр подземных толчков залегал на 116 километров севернее города Тубан. В населенном пункте проживает более 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Объявления об угрозе цунами не было, отмечает агентство. Информации о пострадавших в результате произошедшего или разрушениях не поступало.

До этого в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3. Колебания были ощутимы в префектурах Тотиги, Сайтама, Ибараки и Токио.

Ранее в Черногории произошло землетрясение неподалеку от столицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами