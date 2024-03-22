В Пскове задержали замглавы города Александра Грацкого

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого по обвинению в должностном преступлении. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время проводятся следственные действия и ряд оперативных мероприятий в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

До этого на Камчатке задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили. Сообщалось, что его задержали после возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве. Перед этим градоначальника исключили из партии «Единая Россия» за несколько скандалов с его участием. Так, 1 февраля 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года СМИ опубликовали видео, где Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

Накануне в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. По данным нескольких источников, Архипова задержали сотрудники ГУВД по Новосибирской области. Информацию подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Ранее чиновника Минэкономики на Северном Кавказе заподозрили в воровстве из бюджета.