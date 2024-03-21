В Белгородской области задержали пособника РДК*

В Белгородской области задержали мужчину, которого подозревают в работе на Русский добровольческий корпус (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Как уточнили силовики, россиянина заподозрили в подготовке диверсий и терактов в отношении солдат ВС РФ. У мужчины нашли взрывное устройство, которое он, по версии следствия, собирался подорвать в месте нахождения российских военнослужащих в Белгородской области по заданию РДК.

На предполагаемого диверсанта завели уголовное дело по факту подготовки к теракту и диверсии, незаконного хранения взрывчатки, а также участия в деятельности террористической организации.

В марте 2024 года диверсанты из РДК совершили несколько попыток прорваться на территорию РФ. Сообщалось о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской и Курской области.

Позднее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, в составе РДК насчитывается 2,5 тыс. человек, которых «как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу». Глава государства подчеркнул, что происходит «почти 100% уничтожение» тех, кто пытается пройти на территорию России на 100 метров.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по позициям РДК в Сумской и Харьковской областях.