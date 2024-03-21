Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске вынесли суд девяти сторонникам террористической организации

ФСБ: Хабаровский суд вынес приговор девяти иностранцам за поддержку терроризма

close
100%
Freepik.com

Хабаровский суд вынес приговор девяти гражданам иностранных государств за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.

Уточняется, что осужденные были уроженцами стран Центральной Азии. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы и денежным штрафам.

31 декабря 2023 года ФСБ признала «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) террористической организацией.

Как отмечает издание, 16 ноября 2023 года второй Западный окружной военный суд признал «Русский добровольческий корпус» террористической организацией. Соответствующее решение вступило в силу 2 декабря.

До этого ФСБ внесла украинский националистический батальон «Айдар» в список организаций, признанных террористическими на территории РФ.

Ранее российский суд заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) за причастность к организации более 100 терактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами