В Хабаровске вынесли суд девяти сторонникам террористической организации

Хабаровский суд вынес приговор девяти гражданам иностранных государств за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.

Уточняется, что осужденные были уроженцами стран Центральной Азии. Они были приговорены к разным срокам лишения свободы и денежным штрафам.

31 декабря 2023 года ФСБ признала «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) террористической организацией.

Как отмечает издание, 16 ноября 2023 года второй Западный окружной военный суд признал «Русский добровольческий корпус» террористической организацией. Соответствующее решение вступило в силу 2 декабря.

До этого ФСБ внесла украинский националистический батальон «Айдар» в список организаций, признанных террористическими на территории РФ.

Ранее российский суд заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) за причастность к организации более 100 терактов.