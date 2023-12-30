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«Русский добровольческий корпус» признан террористическим

ФСБ признала «Русский добровольческий корпус» террористической организацией

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Андрей Стенин/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ включила «Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в список террористических организаций, запрещенных на территории России. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечает издание, 16 ноября 2023 года второй Западный окружной военный суд признал «Русский добровольческий корпус» террористической организацией. Соответствующее решение вступило в силу 2 декабря.

До этого ФСБ внесла украинский националистический батальон «Айдар» в список организаций, признанных террористическими на территории РФ.

Ранее российский суд заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова за причастность к организации более 100 терактов.

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