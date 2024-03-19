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Туристка лишилась отпуска, оплатив отель через российский сервис

Туристка осталась без отпуска в Турции, оплатив отель через российский сервис

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Shutterstock

Россиянка осталась без отпуска в Турции из-за проблем с оплатой отеля, деньги женщина вносила через сервис «Островок». По возращении домой потерпевшая обратилась в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Женщина забронировала через портал номер в Akra Hotel 5* в Анталье. Когда она добралась до отеля, выяснилось, что гостинице деньги не поступили. Тогда туристка написала в службу поддержки российского сервиса, где ей якобы пообещали забронировать новый номер в этой гостинице. В ожидания решения проблемы россиянка самостоятельно оплатила сутки пребывания на отдыхе. На следующий день ничего не изменилось. В решении суда говорится, что женщина не стала вносить оплату за последующие сутки, так как «не имела средств для оплаты гостиницы». Она была вынуждена вернуться домой, купив билет в бизнес-класс за 198 тыс. рублей.

В иске к сервису россиянка требовала компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей, но суд сократил ее до 5 тыс. рублей. Также портал должен компенсировать потерпевшей стоимость билета.

Ранее российская пара едва не лишилась отпуска за границей из-за нового закона.

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