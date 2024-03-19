Российских туристов предупредили об угрозе опасной инфекции в Таиланде

Власти Таиланда выступили с предупреждением о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая может попасть в страну из Лаоса. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что в Лаосе зарегистрировано не мене трех случаев заражения местных жителей сибирской язвой, а инфицирование произошло из-за употребления ими мяса умершей коровы.

Усилен ветеринарный контроль на таиландско-лаосской границе. Ближайшая к Лаосу тайская провинция Бурирам распространила экстренное обращение к жителям.

В феврале туристы сообщили о новом вирусе на Пхукете в Таиланде. По словам путешественников, заболевшие несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры, а врачи не могут назвать точный диагноз. Отмечается, что у пациентов температура держится в районе 39 градусов. Туристы утверждают, что им не помогают отхаркивающие и противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом одни медики утверждают, что это грипп, другие настаивают на бактериальной инфекции.

Ранее в Перу ввели карантин из-за вспышки опасной лихорадки.