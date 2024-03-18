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У Turkish Airlines запросили причины недопуска россиян на рейсы в Южную Америку

Генконсул Буравов: у Turkish Airlines запросили причины недопуска граждан РФ

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Lefteris Pitarakis/AP

Российские дипломаты выясняют вопросы, связанные отказом в допуске россиян на рейсы в Южную Америку сотрудниками турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что после таких инцидентов проблема приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж авиакомпании,

В сообщении уточняется, что Turkish Airlines уже почти три недели не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в числе которых есть граждане РФ. Среди причин, которые озвучивают сотрудники компании: отсутствие багажа, «чистый» паспорт и другие.

В прошлый понедельник, 11 марта, стало известно, что турецкая авиакомпания выгнала россиянина с рейса в Южную Америку. После череды скандалов авиакомпания упростила условия полетов для граждан России.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново.

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