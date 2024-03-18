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Памфилова рассказала о явке избирателей на выборах президента РФ

Памфилова: на выборы президента РФ пришли 77,44% избирателей или 87 млн человек

На выборы президента РФ в 2024 году пришли 77,44% избирателей или 87 млн человек. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда — это 77,44%», — подчеркнула Памфилова.

По словам главы ЦИК, явка стала исторической благодаря трехдневному голосованию, системе «мобильный избиратель» и информированию граждан.

До этого ЦИК обработал почти 100% протоколов на выборах президента России.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

После подсчета 99,74% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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