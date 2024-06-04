Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом

К самым надежным подержанным китайским автомобилям с пробегом на вторичном рынке России можно отнести модели, владельцы которых меньше всего заезжали на сервис в первые 6 лет эксплуатации. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Самыми надежными китайскими подержанными моделями являются Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. «Кроме того, Changan CS35 и Geely Atlas Pro имеют высший балл по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, в рамках которого тестируется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок», — сказал эксперт.

При выборе китайского подержанного автомобиля он посоветовал учитывать срок присутствия производителя на российском авторынке: наличие широкой сети сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике, ремонту и обслуживанию, доступность автозапчастей, а также возраст и год выпуска модели.

До этого стало известно, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить условия договоров дилеров с автопроизводителями и дистрибьюторами.

В письме за подписью исполнительного директора РОАД Игоря Чикина содержится просьба проверить договоры на предмет наличия элементов монополизма, а также дискриминации дилеров и недобросовестной конкуренции.

Дилеры пожаловались на короткие сроки действия договоров, которые не дают возможности окупить вложения, а также требования со стороны автопроизводителей и дистрибьюторов по частому обновлению дилерских центров.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число китайских подержанных машин, выставленных на продажу.