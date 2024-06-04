В военкомате Украины заявили, что сотрудники ТЦК сбили велосипедиста «на эмоциях»

Львовский областной военкомат Украины подтвердил, что сотрудники одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) сбили мужчину на велосипеде, и обосновал это тем, что они «не справились с эмоциями». Соответствующий пост ведомство разместило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам представителей комиссариата, у велосипедиста потребовали предъявить документы, и тот в ответ якобы стал кричать матом и уезжать от сотрудников ТЦК на велосипеде.

«Военнослужащие... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», — говорится в сообщении военкомата.

Видео случившегося 3 июня опубликовало украинское издание «Страна.ua». На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина, ехавший на велосипеде, оглядывался на машину ТЦК. Затем бус военкомов догнал велосипедиста и сбил его, после чего сотрудники военкомата вышли из машины и побежали догонять убегающего мужчину.

Ранее на Украине неизвестные бросили взрывчатку во двор работника военкомата.