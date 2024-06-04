5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу матери

Супруг актрисы Заворотнюк Петр Чернышев привел 5-летнюю дочь знаменитости на могилу матери на следующий день после прощания. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Девочка помогала родственникам накрывать поминальный стол. Ее сопровождал отец, а также бабушка Валентина и сестра Анна.

Петр Чернышев также дал первый комментарий журналистам, в котором поблагодарил общественность. Он уверил, что Анастасия Заворотнюк «радуется сверху, что все будет хорошо», видя поддержку и любовь поклонников.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее сына Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию.