В Совфеде назвали США заложником Украины после разрешения бить по РФ

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал глупым и безответственным решением разрешение Соединенных Штатов применять ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал материал NYT, что советники Джо Байдена беспокоятся о том, что эскалация конфликта может привести к ядерной войне.

«А о чем они думали вообще, особенно если президент уже думать не умеет? Теперь сами же признают: вот, мол, отдали ракеты режиму, «которому нечего терять». И мы не знаем, как он теперь использует эти ракеты. Так вы теперь его заложники!» — написал Пушков.

По его словам, Соединенные Штаты давно не совершали «ничего более глупого, безответственного, основанного на тупом стремлении победить там, где можно только проиграть», причем во всех смыслах.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на советников президента США Джо Байдена писала, что в Вашингтоне опасаются возможной ядерной эскалации российско-украинского конфликта несмотря на разрешение использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Отмечается, что Киев менее обеспокоен разрешением США бить по территории РФ, так как Украине «больше нечего терять».

Ранее в Британии оценили вероятность войны России и НАТО.