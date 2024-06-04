Омбудсмен рассказала о судьбе осиротевших после теракта в «Крокусе» детей

Дети, которые после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске потеряли обоих родителей или единственного родителя, в настоящее время находятся под опекой в своих же семьях. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает РИА Новости.

По ее словам, специалисты социальной защиты и семейных центров оказывают всяческую поддержку, в том числе психологическую, этим семьям.

Омбудсмен подчеркнула, что пострадавшие в теракте семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении, позднее — еще нескольких.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».